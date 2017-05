Prime recensioni di Wonder Woman: “Il miglior film dell'universo DC Comics”

NOTIZIE

30.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



finalmente la DC cinematografica azzecca il giusto equilibrio di tono, tra umorismo, avventura e dramma. Buone notizie per i fan della DC Comics: Wonder Woman è il film che stavamo aspettando. Dopo una serie di pellicole cupe (L'uomo d'acciaio, Batman v Superman, Suicide Squad), O almeno è quello che ritiene, in maniera abbastanza unanime, la stampa americana.





Al centro del film troviamo Gal Gadot nei panni di Diana, amazzone che ha trascorso tutta la sua vita sull'isola di Themyscira, idilliaco paradiso donato alla sua razza da Zeus in persona. Ma quando un pilota americano, Steve Trevor ( Chris Pine ) si schianta sull'isola, Diana viene a sapere di un conflitto che sta consumando il mondo esterno (la Prima Guerra Mondiale) e si convince che dietro tutto ci sia il dio della guerra Ares, nemico giurato delle amazzoni. Decide quindi di partire con Steve per aiutare l'umanità.

tanto quanto Christopher Reeve lo era per l'Uomo d'Acciaio", scrive Matthew Turner di iNews. "È semplicemente fantastica nel ruolo di Diana, illumina lo schermo con il suo potente carisma e affronta le scene d'azione con un livello di energia stupefacente". Il tutto all'interno di un film dotato di una "leggerezza di tocco estremamente benvenuta", "un passo avanti enorme rispetto alla cupezza deprimente di Batman v Superman e Suicide Squad".

"Wonder Woman è intelligente, agile e soddisfacente in tutti i modi in cui dovrebbe esserlo un film di supereroi", afferma Chris Nashawaty di Entertainment Weekly. Lodando anche Gal Gadot e il suo "innegabile star power". "L'alchimia con Chris Pine è altrettanto inaspettata ed elettrica". L'unica critica che Nashawaty fa al film, condivisa da altri recensori, riguarda l'atto finale "non necessario", in cui la regista Patty Jenkins è costretta ad arrivare a patti con le richieste dello Studio e del moderno cinema di supereroi. "Il film si trasforma in una noiosa rissa digitale che ricorda ogni altra battaglia in tutti i recenti film DC (e Marvel, a essere onesti)".



“Wonder Woman è intelligente, agile e soddisfacente in tutti i modi in cui dovrebbe esserlo un film di supereroi”, afferma. Lodando anche Gal Gadot e il suo “innegabile star power”. “L'alchimia con Chris Pine è altrettanto inaspettata ed elettrica”. L'unica critica che Nashawaty fa al film, condivisa da altri recensori, riguarda, in cui la regista Patty Jenkins è costretta ad arrivare a patti con le richieste dello Studio e del moderno cinema di supereroi. “Il film si trasforma in una noiosa rissa digitale che ricorda ogni altra battaglia in tutti i recenti film DC (e Marvel, a essere onesti)”.

“Eppure, come l'eroina protagonista, Wonder Woman si innalza con potente grazia sopra al rumore – scrive Lindsey Bahr di Associated Press – Non è un film perfetto, ma è spesso buono, a volte grandioso e incredibilmente rivedibile”. “Jenkins mantiene un look e uno stile classici attraverso tutto l'ottimo secondo atto”. E un terzo atto meno riuscito “non basta a negare tutto ciò che c'è di buono, e molto di questo ha a che fare con Gal Gadot”.

Per Stefan Pape di HeyUGuys il film "cattura perfettamente il tono giocoso" del genere. "Gadot dimostra di che pasta è fatta nel ruolo della protagonista, portando con sé un senso di ottimismo e stupore contagioso, senza mai intaccare il proprio potere e l'abilità di combattente".



Peril film “cattura perfettamente il tono giocoso” del genere. “Gadot dimostra di che pasta è fatta nel ruolo della protagonista, portando con sé, senza mai intaccare il proprio potere e l'abilità di combattente”.

“Wonder Woman si differenzia dalla maggior parte dei film di supereroi – conclude Kelly Lawler di USA Today – Ha una protagonista femminile, un dato rivoluzionario di per sé. Ma è anche un film genuinamente sorprendente che gioca con il genere e rigetta la formula prevedibile del film di supereroi. È un film d'azione, una commedia romantica, una storia di maturazione, un film d'epoca e un film di guerra in un colpo solo”. “Wonder Woman è il miglior film che la rivale della Marvel, DC Comics, abbia realizzato all'interno del suo universo cinematografico. E, a differenza della recente parata di supereroi cupi da entrambi gli studios, ti fa sentire bene mentre lo guardi”.

In uscita il primo giugno, Wonder Woman è distribuito in Italia da Warner Bros. Qui il trailer finale italiano.