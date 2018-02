Videointervista agli eroi di Ore 15:17 - Attacco al treno: "Dio ha voluto che fermassimo il terrorista"

- afferma Skarlatos - Quel giorno abbiamo fatto ciò che era necessario per sopravvivere. Sentiamo comunque il peso di questa parola perché tutti ci considerano degli eroi (...) Sappiamo bene che ora anche i ragazzini ci guardano con ammirazione. E questo comporta una grande responsabilità. Ecco, cerchiamo di vivere la nostra vita nel modo più giusto possibile"."Non ci penso mai" - afferma Skarlatos. Sadler gli fa eco: "La gente si aspetta che noi lo odiamo o che proviamo comunque qualcosa contro di lui, ma la verità è che non pensiamo a lui e basta".. E con ogni probabilità sarà più facile che fermare un terrorista: "Clint Eastwood ci ha dato una grande opportunità ed è stato un maestro per noi, quindi sarebbe uno spreco non cogliere quest'occasione" - conclude Skarlatos.Nelle prime ore della sera del 21 agosto 2015, il mondo ha assistito stupefatto alla notizia divulgata dai media, di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys n. 9364 diretto a Parigi, sventato da tre coraggiosi giovani americani in viaggio attraverso l'Europa. Il film ripercorre le vite di questi tre amici, dai problemi dell'infanzia alla ricerca del loro posto nel mondo, fino alla serie di sfortunati eventi che hanno preceduto l'attacco. Durante quell’esperienza che li ha messi a dura prova, la loro amicizia non ha mai vacillato, diventando la loro arma più potente che ha consentito loro di salvare le vite di oltre 500 passeggeri presenti a bordo.