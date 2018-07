Videointervista a Giacomo Gianniotti, l'italiano di Grey's Anatomy è pronto alla quindicesima stagione

"DeLuca è una persona che ha tantissima passione per quello che ha e per quello che fa - afferma Gianniotti - Il suo rapporto con le donne e la sua vita romantica vanno sempre male. In ogni rapporto vorrebbe un futuro, ma qualcosa gli impedisce sempre di vivere il suo grande amore. Speriamo di poter sviluppare questa cosa nella prossima stagione: è sempre divertente vedere le sue storie: come iniziano, dove vanno e come finiscono, ma purtroppo siamo a Shondaland e dunque non possiamo mai essere felici per troppo tempo".