Grey's Anatomy, l'attrice italiana Stefania Spampinato si commuove per i fan nella videointervista

Si commuovequando parla di come il suo personaggio in Grey's Anatomy sia riuscito a fare breccia nel cuore dei fan. E ad aiutarli anche. L'attrice italiana è la new entry della quattordicesima stagione della serie cult: la vediamo nei panni della dottoressa, sorella di), ginecologa che conduce delle ricerche sull’orgasmo femminile presso il Grey Sloan Memorial Hospital. "Ho ricevuto dei messaggi bellissimi, anche legati al fatto di interpretare un personaggio bisessuale - racconta ai microfoni di Film.it mentre si lascia andare alle lacrime - Tanti messaggi da ragazzine giovani che mi dicevano: 'Che bello che hai avuto il coraggio di baciare un'altra donna davanti a tutto il mondo, chissà se anch'io avrò il coraggio'. Io tutte le volte piango e rispondo: 'Vai, tranquilla. Non c'è niente di male, l'importante è essere felici".