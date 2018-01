Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ottiene 40 milioni di dollari per altre due stagioni

NOTIZIE

18.01.2018 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Meredith Grey per altri due anni, in occasione della quindicesima e sedicesima stagione dello show. ll nuovo contratto permetterà all'attrice di guadagnare 20 milioni di dollari all'anno. L'accordo con la produzione le offrirà, infatti, 575 mila dollari per episodio, un bonus da sette cifre e un extra come produttrice esecutiva sul già annunciato spinoff della serie. Ellen Pompeo rinnova il contratto con Grey's Anatomy : tornerà nei panni diper altri due anni, in occasione della quindicesima e sedicesima stagione dello show. ll nuovo contratto permetterà all'attrice di guadagnare 20 milioni di dollari all'anno. L'accordo con la produzione le offrirà, infatti, 575 mila dollari per episodio, un bonus da sette cifre e un extra come produttrice esecutiva sul già annunciato spinoff della serie.

"Ho 48 anni oggi - ha detto la Pompeo ai microfoni dell'Hollywood Reporter - E vivo un momento in cui va bene chiedere quello che mi spetta. Questa è una cosa che arriva solo quando raggiungi una certa età. Non sono un'attrice di punta. E so che questa è la percezione degli addetti ai lavori perchè ho interpretato questo personaggio per quattordici anni. Ma la verità è che tutti possono essere bravi a interpretare le prime due stagioni di una serie. Puoi ancora esserlo dopo 14 anni? Questo è un talento!".



L'attrice ha ringraziato la showrunner Shonda Rhimes per i consigli ricevuti prima di rinegoziare il suo contratto: "Mi ha detto di decidere e pensare a quanto valessi. E di chiedere esattamente quella cifra. Chiederla, perché nessuno me l'avrebbe offerta".



Prima del rinnovo, la Pompeo guadagnava 13 milioni di dollari l'anno. Più in alto di lei ci sono Kaley Cuoco di Big Bang Theory con 26 milioni e Sofia Vergara, la numero uno con i 41.5 milioni guadagnati soprattutto grazie a Modern Family (i dati sono di Forbes):

Ora che Ellen Pompeo ha firmato il contratto, si attende comunque una comunicazione di rinnovo ufficiale di Grey's Anatomy: "Lo show continuerà finché Ellen avrà voglia di farlo" - ha precedentemente dichiarato Shonda Rhimes.