Station 19, chi è Alberto Frezza, l'italiano arruolato nello spin-off di Grey's Anatomy? (Videointervista)

Si chiamaed è l'italiano arruolato nel cast della serie Station 19 . L'attore si è trasferito a Los Angeles nel 2009, da allora ha lavorato in diverse serie TV, incluso il remake di. Nella serie nata da una costola di Grey's Anatomy Frezza intepreeta Ryan Tanner, tenente in servizio presso il Dipartimento di Polizia di Seattle. Vi presentiamo l'attore nella videointervista che segue:Nato in Italia e cresciuto in Etiopia, Alberto Frezza sognava di diventare un calciatore professionista. Nello stesso periodo, grazie al film Stand by Me - Ricordo di un'estate , scopre la sua passione per il cinema e la recitazione. Prima di entrare all’università incontra un rappresentante della New York Film Academy. Frezza fa domanda e con l’ammissione si realizza il suo sogno di diventare attore. Nel 2009 si laurea e si trasferisce a Los Angeles. Alberto ottiene il suo primo ruolo ine nelle serie televisive. Nel 2016 entra a far parte del cast di(Freeform) nei panni di, un agente legato al misterioso campo estivo al centro della serie.