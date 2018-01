Made in Italy, videointervista a Ligabue: "Sono incazzato e nostalgico verso questo nostro Paese"

Dieci anni fa, Luciano Ligabue cantava "Buonanotte all'Italia". Adesso il musicista torna al cinema con il suo terzo film da regista (il primo dai tempi di Da zero a dieci , 2002) e lo fa partendo proprio dal nostro Paese con, commedia drammatica interpretata da Stefano Accorsi Kasia Smutniak . Com'è cambiata l'Italia dai tempi in cui Ligabue ha scritto la sua ninna nanna musicale? "Continuo ad amare proondamente questo Paese. E sempre di più sono incazzato con il suo malfunzionamento. Sempre di più sento che è sbagliato infliggere tutte le colpe a chi ci governa. Molte colpe dobbiamo prendercele noi". A quel punto "Liga" ci fa una confessione, tornando al romanticismo del suo universo musicale e cinematografico: "Spero che chi vedrà Roma attraverso questo film, proverà una sensazione di nostalgia verso il nostro Paese, anche se ci vive dentro".



Vi presentiamo l'intervista a Ligabue e ai suoi protagoinsti nel video che segue:





Riko ha 50 anni, è nato e cresciuto in una cittadina emiliana: è operaio nel salumificio dove lavorava suo padre, e ha sposato, molto giovane, Sara, una parrucchiera. È un uomo onesto, vive di un lavoro che non ha scelto, nella casa di famiglia che riesce a mantenere a stento, ma anche se fa una vita preimpostata, seguendo i dettami della società, può contare su un gruppo di amici veri e su una moglie che, tra alti e bassi, ama da sempre. Suo figlio è il primo della famiglia ad andare all'università. È però anche un uomo molto arrabbiato con il suo tempo, che sembra scandito solo da colpi di coda e false partenze. Quando perde le poche certezze con cui era riuscito a tirare avanti, la bolla in cui vive si rompe e Riko capisce che deve prendere in mano il suo presente e ricominciare, in un modo o nell'altro. E non darla vinta al tempo che corre.