Evangeline Lilly e Paul Rudd a Roma con Ant-Man and the Wasp: "La donna è il vero supereroe del film"

20.07.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



Roma - Evangeline Lilly viene promossa in prima linea nel sequel di. Così tanto in prima linea che la suaaffianca il nome del supereroe nel titolo del film: Ant-Man and the Wasp (in arrivo nei cinema dal 14 agosto) è, infatti, il primo film dell'universo cinematografico Marvel a includere una donna nel titolo: ci sono voluti ben venti film - il primo, Iron Man, è uscito nel 2008, per ottenere questo risultato."Questo è un grande onore - afferma l'attrice arrivata nella capitale per presentare il sequel - Il mio compito è stato rendere giustizia alle eroine Marvel che sono sempre tostissime. Anche io volevo essere una di loro. Spero che il pubblico simpatizzerà con il mio personaggio e che vorranno seguirlo anche in potenziali sequel: il successo di Wasp potrebbe provocare un aumento della presenza di personaggi femminili in film di supereroi, ma anche in altri tipi di film prodotti a Hollywood".

La Lilly però alza il tiro e rivela in esclusiva ai microfoni di Film.it. "Ho interpretato molte donne combattive e questi ruoli sono certamente notevoli, ma vedo anche un limite in essi: molti di questi ruoli, infatti, potrebbero benissimo essere interpretati da un uomo. Non si tratta di personaggi femminili a tutto tondo, perché il più delle volte vengono creati da uomini: sceneggiatori, registi e produttori che prima pensano al ruolo e poi hanno l'idea di affidarlo a una donna. Quello che ora vorrei vedere nel cinema mainstream sono donne a tutto tondo con cui potrei identificarmi. Non ci siamo ancora arrivati. Come ci arriveremo? Dando più spazio a filmmaker e sceneggiatrici donne. Ne abbiamo bisogno".

Sullo schermo l'attrice affianca l'eroe Paul Rudd , salvandogli la vita più volte nel corso di due ore: "Si prendono cura l'uno dell'altro - continua la Lilly - Quando lei è in difficoltà, lui è quello forte. E quando lui è in difficoltà, arriva lei a salvarlo".: il primo era una versione brillante dei film di rapine, il secondo ripete la formula gonfiando lo spettacolo mentre i buoni tentano di infiltrarsi nel regno quantistico per salvare la moglie dello scienziato Michael Douglas che torna nel sequel), un personaggio interpretato da, sullo schermo ringiovanita di trent'anni grazie agli effetti speciali: "- rivela Rudd, arrivato a Roma insieme alla Lilly - Il mioè sempre un personaggio ironico: in Captain America: Civil War , per esempio, era la spalla comica dei protagonisti".

Ant-Man & the Wasp torneranno? Questa è la scritta che si legge alla fine dei titoli di coda del film: un punto interrogativo che provoca i fan, ricollegandosi direttamente al finale apocalittico di Avengers: Infinity War: "Non sappiamo cosa accadrà in futuro - conclude Rudd - Di certo questo è un film per famiglie e il tema della famiglia è molto forte all'interno della trama. Il nostro obiettivo è quello di creare un prodotto diverso rispetto agli altri titoli Marvel, un qualcosa che possa far divertire anche il pubblico più giovane. Il mio personaggio è padre di una bambina nel film, e il tema del passaggio di testimone è un qualcosa che mi piacerebbe esplorare in film futuri. Ma non sono io quello che prende le decisioni".



Ant-Man and the Wasp arriverà nei cinema il 14 agosto distribuito da The Walt Disney Company.