Otto film talmente disturbanti che non riuscirete a finirli

Raw - Una cruda verità (2016)

Cannibalismo, torture, sadismo, satanismo e violenze sugli animali. Ci sono film talmente intensi che è quasi impossibile arrivare in fondo senza avere la tentazione di mettere in pausa, uscire all'aria aperta e incontrare qualche amico per sentirsi meglio. Ne abbiamo raccolti alcuni che ci hanno messo in seria difficoltà...



A partire da Raw, horror francese che ha fatto molto parlare di sé l'anno scorso. Racconta la storia di una studentessa universitaria vegetariana che, dopo uno strano rituale di iniziazione a base di carne, sviluppa un malsano gusto per la carne umana... Solo gli stomaci forti potranno sopportare quello che segue:



GUARDATE ANCHE:

Dieci pellicole che hanno scatenato proteste degli spettatori

Da leggere sotto l'ombrellone, 14 libri che diventeranno presto un film

Horror, ecco spiegati i grandi misteri che hanno confuso gli spettatori