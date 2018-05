Horror, ecco spiegati i grandi misteri che hanno confuso gli spettatori

Shining (1980)

Una delle scene più incomprensibili di Shining arriva quando Wendy Torrance (Shelley Duvall) incappa in questi due personaggi, un uomo in smoking e uno vestito da animale, adagiati su un letto in una stanza. Quando i due la scoprono, Wendy fugge terrorizzata. Ma chi sono questi due? La spiegazione è semplice. Nel romanzo originale di Stephen King, tutti gli spettri che infestano l'Overlook Hotel hanno una storia ben precisa. Nel film di Stanley Kubrick queste storie non vengono menzionate mai. Ecco perché chi non ha letto il libro non può sapere che questi due sono in realtà Horace M. Derwent, ex proprietario dell'hotel, e il suo amante Roger, che Horace faceva vestire da cane per umiliarlo.