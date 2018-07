Dieci grandi film romantici in arrivo nel 2018 e 2019

Come ti divento bella! (22 agosto 2018)

Amy Schumer torna alla carica con una commedia che riflette sulle insicurezze (non solo) delle donne. In Come ti divento bella! interpreta una donna insicura che, dopo un incidente, si convince di essere bellissima e in gamba. Così inizia la sua scalata al successo, ma cosa accadrà quando si renderà conto che, a livello fisico, non c'è stata alcuna trasformazione? Nel cast vedremo anche Michelle Williams, Tom Hopper ed Emily Ratajkowski.