Mission: Impossible, quel pazzo di Tom Cruise racconta il nuovo salto della morte

Nella sequenza vedremo Hunt in compagnia dell'agente CIA(interpretato da Henry Cavill , il Superman del cinema): i due si lanciano dai cieli sopra Parigi nel corso di una violenta tempesta. A metà del percorso vengono colpiti da un fulmine e Hunt a quel punto dovrà prima afferrare Walker in caduta libera e poi resuscitarlo nel bel mezzo del volo. "Mi sembrava di essere in Top Gun" - ha scherzato Cavill.

: l'attore ha indossato un elmetto trasparente dotato di luci e una tuta salvavita testata dalla Royal Air Force. Per filmare la scena l'operatore della macchina da presa ha indossato una camera attaccata alla sua testa ed è saltato fuori dall'aereo sulla schiena. Un salto al contrario in modo da catturare tutti i movimenti di Cruise.Nonostante sullo schermo vedremo Parigi, la troupe ha girato lo stunt sui cieli degli Emirati Arabi: "Non ci avrebbero permesso di farla da nessuna altra parte. Ci hanno aiutato molto" - ha detto Cruise. La superstar ha anche rivelato di essersi buttato col paracadute 106 volte per un totale di tre inquadrature che saranno unite come un unico piano sequenza durante la post-produzione.