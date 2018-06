Le scene che stavamo aspettando da sempre, rovinate da Hollywood

E questo sarebbe Blofeld? - 007 Spectre (2015)

Quando Christoph Waltz fu annunciato come cattivo di Spectre, tutti capirono immediatamente che avrebbe interpretato Blofeld, nemesi di Bond e capo della Spectre che non appariva più al cinema da Solo per i tuoi occhi (1981). Ma Sam Mendes, dopo aver fatto un ottimo lavoro con il precedente Skyfall, mandò tutto a monte: per prima cosa, usò l'identità di Blofeld per un colpo di scena nonostante tutti sapessero già che era lui. Al di là di questo, Waltz sembra avanzare col pilota automatico in un film che non ha mordente, e l'idea di rendere Blofeld il fratellastro perduto di Bond è davvero pessima.