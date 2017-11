Dieci cattivi del cinema che in realtà avevano ragione

Valentine in Kingsman - Secret Service (2014)

Ok, regalare a tutti smartphone gratuiti e una connessione a Internet illimitata per poi usare questi "doni" per diffondere un'onda sonora in grado di trasformare gli esseri umani in killer senza pietà non è esattamente un buon modo per passare alla storia come filantropi. Eppure, il miliardario Valentine interpretato da Samuel L. Jackson in Kingsman - Secret Service ha pienamente ragione su un punto: siamo troppi, consumiamo troppo e in maniera scriteriata e il pianeta è destinato al collasso per questo. Soluzioni radicali dovranno essere adottate... certo, meglio se non includeranno stragi di massa!