Grande cinema, dieci scene che hanno richiesto troppi ciak

Quei maledetti barili - Lo squalo (1975)

La lavorazione de Lo squalo, si sa, fu una delle più problematiche della storia del cinema, per via dell'ostinazione di Steven Spielberg nel girare sul vero oceano: l'acqua salata causò il malfunzionamento dello squalo animatronico creato per il film, spingendo il regista a trovare soluzioni alternative per girare. Ma ci fu una scena in particolare che per poco non ebbe conseguenze gravissime: quella dei barili di galleggiamento con cui, a un certo punto, viene arpionato lo squalo. Questi barili erano in realtà collegati allo scafo dell'Orca con un sistema di carrucole, ma i tecnici degli effetti speciali non si erano accorti che le assi dell'imbarcazione non erano abbastanza forti da sostenere uno strattone improvviso. Che aprì letteralmente un buco nello scafo, costringendo la troupe a una corsa contro il tempo per salvare gli attori e il materiale girato.