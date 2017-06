Neill Blomkamp conferma: Alien 5 è morto, ma forse il sequel di District 9 si farà

Ho in programma di realizzare un altro film nel mondo di District 9 – ha detto Blomkamp, anche autore di Elysium e Humandroid – Tornare a lavorare con Weta [lo studio di effetti speciali di Peter Jackson ] sarebbe bello”. Per ora questo è tutto quello che il regista ha scelto di dichiarare in proposito, ma la prospettiva di un(questo il titolo che qualche anno fa era stato associato al progetto) è nell'aria da un bel po' di tempo. E l'occasione perfetta sarebbe arrivata ora che Blomkamp ha definitivamente detto addio al sogno di realizzare Alien 5.

– ha dichiarato il regista nel corso della stessa intervista, rispecchiando quanto già detto da Ridley Scott – Penso sia una supposizione corretta a questo punto. È triste. Ho passato un sacco di tempo a lavorarci e credo che fosse piuttosto fantastico. Ma, politicamente parlando, con la direzione che ha preso adesso [la saga], non avrebbe potuto sopravvivere”. Blomkamp chiarifica poi quel “politicamente parlando”: “Ridley era uno dei miei idoli da ragazzo […]. Voglio mostrargli rispetto e non andarmene a zonzo nel mondo che lui ha creato. Se le circostanze fossero state diverse, e non avessi pensato di essermi avvicinato troppo a qualcosa che chiaramente sentiva molto vicino a sé, allora magari le cose sarebbero potute andare in un altro modo. Ma volevo essere il più rispettoso possibile”.