I film più confusi del 2017

Song to Song

Il confine tra genio ed esercizio di stile fine a se stesso è ormai sempre più labile nel cinema di Terrence Malick. Song to Song, che sulla carta racconta il triangolo amoroso fra tre musicisti - Rooney Mara, Michael Fassbender e Ryan Gosling - indulge come tutti gli ultimi film del regista in un flusso di coscienza che confonde la realtà con il ricordo. E come sempre riduce all'osso la narrazione, finendo per lasciarci in quell'abituale limbo in cui la metà di noi urla "Capolavoro!" e l'altra metà chiede un drink.