I film che hanno quasi ingaggiato l'attore sbagliato

I film che per poco non hanno ingaggiato l'attore sbagliato

Ci sono ruoli davvero iconici in cui non riusciamo a immaginare nessun altro tranne l'attore o l'attrice che lo ha interpretato. Eppure, quando si inizia a mettere insieme il cast di un film, spesso e volentieri la prima scelta non è l'attore che poi finisce a interpretare la parte, oppure la prima scelta non è disponibile e se ne trova una ancora migliore, magari anche senza volerlo.



Insomma, il mondo del cinema non è fatto di assoluti finché non si arriva a gridare ciak nel primo giorno di riprese. Siamo qui per dimostrarvelo: ecco dieci ruoli che per pochissimo non sono finiti in mano ad attori e attrici diversi da quelli che li hanno resi celebri...



