Le scene più riguardate della storia del cinema

Guerre stellari - Stormtrooper e bernoccoli

In Guerre stellari (o, se preferite, Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza), è presente uno dei più celebri errori della storia del cinema non tagliato al montaggio. La scena in questione vede una comparsa, vestita da Stormtrooper imperiale, sbattere la testa contro lo stipite di una porta automatica. George Lucas, celebre per aver rimesso mano ai suoi film in maniera capillare, decise di tenere questo particolare errore, aggiungendo addirittura un effetto sonoro per far sì che anche i più disattenti lo notassero. Perché, certo, QUESTO è un dettaglio da preservare, mica Han Solo che spara per primo...