Lacrime di coccodrillo: dieci scene che gli attori si pentono di aver girato

Jennifer Lawrence in Passengers (2016)

La cosa di cui Jennifer Lawrence si pente a proposito di Passengers? Le scene di sesso con Chris Pratt. Non tanto per colpa del povero Chris, quanto per il senso di colpa dell'attrice stessa, impegnata per la prima volta in quel genere di scene e per giunta con un collega sposato. Per farsi coraggio, l'attrice si ubriacò e girò le scene sotto effetto dell'alcol. Risultato? Peggiorò le cose, dimenticandosi CHE COSA avesse fatto durante quei ciak.