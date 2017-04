Gli easter egg più inappropriati nei film per ragazzi

Arthur (1996)

In una vecchia puntata della longeva serie TV Arthur, un cartone per bambini trasmesso dalla PBS, il protagonista viene rapito dagli alieni. In realtà si tratta di un racconto di finzione all'interno del cartoon, presentato con lo stile di South Park. E' chiaramente una citazione dell'episodio pilota di South Park, "Cartman si becca una sonda anale". Già di per sé citare il più adulto tra i cartoon in una serie per bambini indica come gli animatori siano gli unici a essersi divertiti... ma se in più ci mettiamo una scena in cui Arthur viene fatto spogliare nudo dagli extraterrestri, il fattore "pelle d'oca" sale di qualche tacca, lasciandoci immaginare per il povero oritteropo un destino non dissimile da quello di Cartman...