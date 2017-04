Registi contro: gli insulti dei maestri del cinema ai danni dei colleghi

Gallo contro Scorsese

Vincent Gallo non è di certo un maestro... o forse è un maestro nel fabbricare dichiarazioni fuori di testa come quella che segue: "Non lavorerei per Martin Scorsese nemmeno per dieci milioni di dollari. Sono 25 anni che non fa più un buon film. E non lavorerei mai per un ex talento diventato un megalomane!".