I dettagli Ritorno al futuro che cogli solo da adulto

Doc Brown ha bruciato la sua casa per incassare l'assicurazione?

Non è sicuro, ma sembra proprio così. I più attenti avranno notato che, nel 1985, la casa di Doc è più piccola di quella del 1955. Questo perché è in realtà il suo garage, convertito ad abitazione dopo che un incendio ha distrutto la casa (si evince da un articolo di giornale). Il che apre uno scenario inquietantissimo: e se Doc stesso avesse dato fuoco alla casa per intascare i soldi dell'assicurazione? D'altra parte, come avrebbe potuto auto-finanziarsi la costruzione della macchina del tempo senza mai un lavoro stabile? Lo sceneggiatore Bob Gale ha suggerito la cosa nel commento del Blu-Ray, salvo poi ritrattare in un sequel a fumetti. Perché in effetti sarebbe una svolta davvero cupa per un personaggio altrimenti positivo come Emmett Brown.