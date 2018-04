Le migliori sfide automobilistiche del cinema

Rush (2013)

Nel 2013 esce Rush, film che racconta la storica rivalità tra Nicki Lauda e James Hunt. Ron Howard ha compiuto il miracolo consegnandoci un film in grado di esplorare in maniera approfondita il dietro le quinte di uno sport e di un mondo agonistico che, davanti agli spettatori, brucia a tutta velocità. Ma in privato si nutre invece di faide e drammi lunghi e lenti. L'ottima interpretazione di Daniel Bruhl e Chris Hemsworth fa di Rush un esempio perfetto di un genere, quello dei film sulle gare d'auto, che da sempre affascina i registi. Ecco gli altri film più celebri del filone.



