Dieci star che non hanno dovuto fare il provino per ottenere ruoli leggendari

Chadwick Boseman in Captain America: Civil War (2016)

Chadwick Boseman si stava già facendo un nome prima di Black Panther, soprattutto grazie alla sua interpretazione nel biopic su James Brown Get on Up. Ma il suo non era un nome ancora conosciutissimo all'epoca del suo debutto nel ruolo di Black Panther in Captain America: Civil War. Per fortuna, Boseman era ben noto a Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, e ai registi Joe e Anthony Russo, che unanimemente lo consideravano l'unica possibile scelta per il ruolo di T'Challa e glielo offrirono immediatamente.