Il ritorno di Predator, dieci cose da sapere sull'iconico mostro

Chi lo ha interpretato?

L'imponente Kevin Peter Hall (2 metri e 18) fu chiamato a sostituire Van Damme e interpretò il ruolo anche in Predator 2. L'attore morì poco dopo l'uscita del film. L'attore gallese Ian Whyte ereditò la parte in Alien vs. Predator e apparve anche nel successivo Aliens vs. Predator. In Predators, furono Brian Steele e Carey Jones a interpretare i Black Super Predators. Infine, Brian A. Prince interpreta la creatura principale in The Predator.