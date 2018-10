Demolition Man compie 25 anni, otto ragioni per rivedere il profetico action con Stallone

Marco Brambilla

Demolition Man è una delle pochissime regie per il cinema di Marco Brambilla, visual artist italiano di grande successo. La sua visione particolare infonde al film un look di gran classe, una patina voluta e ricercata per rendere l'idea di quanto questo futuro iper-controllato sia ossessivamente pulito. Brambilla voleva che il film sembrasse girato dentro un negozio della catena di lusso Neiman Marcus e, per ottenere questo aspetto, utilizzò precisi filtri e adoperò il fumo in punti strategici del set per dare al tutto un look "liquido".