Dieci scene cult del cinema copiate da altri film

Shining / Il carrettiere della morte

Ci credete se vi diciamo che la scena più memorabile di Shining di Stanley Kubrick è stata praticamente copiata da un vecchio film muto svedese intitolato Il carrettiere della morte? Ma è così: Kubrick aveva certamente quel film in testa quando ha concepito la sequenza in cui Jack Nicholson sfonda la porta con l'accetta per arrivare alla moglie e al figlio... che è poi la stessa cosa che fa il protagonista del film svedese, per lo stesso motivo.



Ma non è l'unico caso in cui un autore ha camminato sul sentiero sdrucciolevole tra omaggio e plagio. Scopriamo gli altri casi...



