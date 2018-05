Dieci grandi film che vi miglioreranno la giornata

Ricomincio da capo (1993)

Un equilibrio perfetto, una zona neutra in cui Bill Murray riesce a servire l'umorismo di Harold Ramis pur essendo gigione. Ricomincio da capo ci arriva con grande maestria e non molla più la presa, trascinandoci in un vortice di gag in cui il cinismo lascia spazio via via sempre di più ai buoni sentimenti. Il nostro sorrisetto diventa risata di approvazione e la nostra giornata improvvisamente acquista un senso.