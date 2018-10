Dieci grandi film che finiscono malissimo

Titanic (1997)

In questi giorni è tornato nelle sale Titanic, capolavoro di James Cameron che è allo stesso tempo uno spettacolare film catastrofico e la più celebre love story di fine 20° Secolo. Un film che, da programma, deve finire con una tragedia storica in cui persero la vita 1.500 persone. Ma la storia d'amore avrebbe anche potuto finire bene e invece no: Cameron separa gli amanti nel disastro finale e Rose (Kate Winslet) deve dire addio al suo Jack (Leonardo DiCaprio) e andare avanti con la sua vita.



TItanic non è ovviamente l'unico celebre film a finire malissimo. Ecco i casi più famosi...



OVVIAMENTE: SPOILER!



