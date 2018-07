Dieci finali alternativi che sono meglio di quelli ufficiali

Scott Pilgrim vs. the World (2010)

Se siete degli inguaribili romantici, allora il vostro finale preferito di Scott Pilgrim vs. the World rimarrà quello cinematografico, in cui Scott corona il suo sogno d'amore con Ramona. Se invece siete stati prima o poi scaricati da qualcuno/a per un'altra/o, potreste amare il finale che Edgar Wright voleva usare in origine, molto diverso da quello del fumetto (ovvero quello usato poi nel film). In esso, Scott si rende conto di provare ancora qualcosa per Knives Chau e capisce che è molto più adatta a lui rispetto a Ramona. Ramona, dal canto suo, si rende conto di non dover avere per forza un uomo nella sua vita. Scott si rimette con Knives e vissero tutti felici e contenti.