Horror: le dieci scene di apertura più terrificanti nella storia del cinema

La notte dei morti viventi (1968)

"I morti ti prenderanno, Barbara!" ("They're coming to get you, Barbra!"). Una frase perfetta per un incipit perfetto: quello de La notte dei morti viventi, capolavoro di George A. Romero che diede inizio al moderno ciclo degli zombi. Barbra e suo fratello Johnny stanno visitando il cimitero in cui è sepolto il padre quando si accorgono che qualcosa non va. La consapevolezza che quell'uomo strano che si dirige verso di loro è in realtà un morto risorto dalla tomba arriva pian piano, creando una sensazione di irrequietezza nello spettatore. Un inizio raggelante che ci trascina subito nell'atmosfera del film.