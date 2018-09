Box office, gli incassi più disastrosi di tutti i tempi

Amityville: Il risveglio (2017)

Il marchio Amityville non tramonta mai, devono aver pensato i produttori di questo ennesimo episodio della saga horror ispirata lontanamente a fatti realmente accaduti. Ma Amityville: Il risveglio, lungi dal dimostrare l'esistenza del paranormale, ha invece dimostrato come non si possa stiracchiare in eterno la stessa premessa: uscito in ottobre 2017 sia su Google Play (gratuitamente) che in sala, ha incassato nei cinema americani ben 742 dollari. Un segnale più netto non era possibile. Nel resto del mondo ha portato a casa circa 7 milioni di dollari. Ma persino per la Blumhouse, casa di produzione di horror a basso budget, è stato un brutto colpo.