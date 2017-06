Alien: le cose più bizzarre avvenute sui set della saga

Joss Whedon scrisse cinque finali per Alien - La clonazione

Pochi ricordano che fu Joss Whedon, creatore di Buffy e futuro regista di The Avengers, a scrivere Alien - La clonazione. Lo sceneggiatore e studio ebbero parecchio da ridire sul finale. Nell'idea originale di Whedon, il film terminava con uno scontro tra Ripley e l'ibrido umano/xenomorfo in una foresta sulla Terra. Ma la Fox non voleva che Ripley atterrasse e così Whedon scrisse altri tre finali diversi, in cui lo scontro avveniva in una discarica, un reparto maternità e un deserto. Infine, la Fox decretò di far avvenire lo scontro sull'astronave, e una scena tagliata ci rivela il quinto finale, ancora una volta scartato: l'astronave Auriga atterra in una Parigi distrutta e Ripley e Call (Winona Ryder) escono all'aria aperta, finalmente.