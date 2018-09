I finali più scioccanti delle serie TV della nostra infanzia

I cavalieri dello zodiaco

Ci vollero dodici anni dalla fine della saga di Nettuno, prima che in Giappone si decidessero ad adattare in animazione la saga finale del manga Saint Seiya, quella che vede i Cavalieri dello zodiaco scontrarsi con il dio degli inferi, Hades. I lettori del manga di Masami Kurumada sapevano bene cosa aspettasse gli spettatori: un finale in cui Pegasus/Seiya si sacrifica per proteggere Atena, finendo trafitto dalla spada di Hades. Nel manga sembra morto, ma nei successivi anime e sequel a fumetti è in alternativa in carrozzina o in coma. In ogni caso, non proprio un happy ending per l'eroe della saga.