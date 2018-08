Goldrake, dieci cose che (forse) non sapevi sul robottone più amato

Dieci cose che forse non sapevi su Goldrake

"Lui respira dell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica. Ma un cuore umano ha". La prima serie di robottoni giapponesi (altresì detti "mecha") a debuttare sulle reti italiane (sulla Rete 2 della Rai alle 18.45 di martedì 4 aprile 1978) è rimasta nel cuore di molti bambini di allora, che si sintonizzavano ogni sera per assistere alle avventure di Actarus, impavido pilota di Goldrake.



Nata dalla fervida immaginazione di Go Nagai, creatore di Mazinga, Jeeg Robot e Devilman, la serie, nota in Italia anche come Atlas UFO Robot, fu un successo enorme nel mondo. In Italia fu un vero fenomeno, di marketing oltre che di ascolti. Venne osteggiata da alte cariche dello stato, dai genitori preoccupati. Accusata di essere realizzata al computer (in un'epoca in cui i computer erano grossi come stanze e assolutamente non in grado di fare animazione). Trasformata nel simbolo di un'invasione nipponica che avrebbe certamente guastato i gusti delle nuove generazioni. Ma superò tutti questi ostacoli per rimanere fissa nella memoria collettiva e nella cultura popolare.



A quarant'anni dalla sua originale messa in onda, la ricordiamo andando a scoprire dieci dettagli che forse vi erano sfuggiti all'epoca. Seguiteci...



