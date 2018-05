Cannes: Ruben Östlund vince la Palma d'oro con The Square!

NOTIZIE

28.05.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



The Square, la commedia drammatica che ha appena vinto la Palma d'oro alla settantesima edizione del Festival. La cerimonia di chiusura, condotta dalla madrina del festival



L'altro colpo di scena della serata è arrivato con l'assegnazione del premio speciale Cannes 70, un riconoscimento vinto da Nicole Kidman, attrice che ha illuminato la settantesima kermesse con ben quattro film.



Sul palco sono anche saliti You Were Never Really Here, e In the Fade. La giuria di Pedro Almodóvar premia lo svedese Ruben Östlund , regista del film, la commedia drammatica che ha appena vinto la Palma d'oro alla settantesima edizione del Festival. La cerimonia di chiusura, condotta dalla madrina del festival Monica Bellucci , è iniziata con un colpo di scena della giuria che ha eletto ben due vincitori nella categoria "miglior sceneggiatura"., un riconoscimento vinto da, attrice che ha illuminato la settantesima kermesse con ben quattro film.Sul palco sono anche saliti Joaquin Phoenix , vincitore del premio al miglior attore per, e Diane Kruger emozionatissima quando è stata chiamata a ritirare il premio come migliore attrice per



Ecco l'elenco completo dei vincitori di Cannes 70



CONCORSO

PALMA D'ORO

, di Ruben Östlund



PREMIO DELLA GIURIA

Loveless , di Andrey Zvyagintsev

PREMIO ALLA REGIA

Sofia Coppola - Sofia Coppola - L'inganno

MIGLIORE ATTORE

Joaquin Phoenix - You Were Never Really Here

MIGLIORE ATTRICE

Diane Kruger - Diane Kruger - In the Fade



CORTOMETRAGGIO





PALMA D'ORO AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

A Gentle Night, di Qiu Yang

MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA - CORTOMETRAGGIO

Katto, di Teppo Airaksinen







CAMERA D'OR