Cannes 2018: Palma d'oro al giapponese Shoplifters, due premi all'Italia

Cannes 71 si conclude conche intonanosulla Montée des marches. Qualche minuto prima è il regista Hirokazu Koreeda a trionfare con la Palma d'oro per il suo Shoplifters , dramma giapponese incentrato su una famiglia di piccoli criminali che decide di adottare una bambina trovata per strada. Il film ha conquistato la giuria di: "è un premio che va a un artista visionario che ha sempre cercato di definire e ridefinire il concetto di cinema". Secondo la presidente Blanchett il film di Godard: "ci ha affascinato, confuso, provocato, ci ha fatto arrabbiare e ci ha emozionati. Alla fine ha anche influenzato la nostra prospettiva sul resto del festival"., protagonista divince il premio alla migliore interpretazione maschile, Alice Rohrwacher trionfa come migliore sceneggiatura con il suo: "Sono stata stuprata da Harvey Weinstein qui a Cannes nel 1997 - dice l'attrice arrivata sul palco per presentare uno dei premi - Avevo ventuno anni. Questo festival era il posto in cui Harvey Weinstein faceva il predatore. Oggi faccio una previsione: Harvey Weinstein non sarà più il benvenuto a questo festival. Non infamerà mai la comunità che una volta lo aveva accolto e che ha coperto i suoi crimini. Perfino stasera ci sono persone che devono essere ritenuti complici per il suo comportamento. Voi non farete più parte di questo settore. Voi sapete che cosa avete fatto. E non vi permetteremo più di farla franca".