Happy End - La recensione del nuovo film di Michael Haneke in Concorso a Cannes

22.05.2017 - Autore: Pierpaolo Festa, nostro inviato a Cannes





Ricchi bastardi. Questi sono i protagonisti del nuovo film di Michael Haneke che a differenza di Amour torna dall'altra parte della barricata, a esplorare il lato umano dei mostri e non il lato mostruoso degli umani.







Eppure il suo Happy End sembra quasi uno spin-off di Amour, un aspetto garantito dalla presenza di Jean Louis Trintignant che torna sullo schermo nei panni di un vecchio milionario, pater familias avvelenato dal suo stesso veleno che paga il prezzo delle azioni che ha compiuto. Molte delle quali condivide con il personaggio che l'attore aveva interpretato nel film precedente.

Torniamo però indietro. Come sempre, andare a vedere un film di Haneke garantisce quella sensazione che si prova quando si marcia verso il macello. Un percorso che si snoda dall'ingresso del cinema alla poltrona della sala, dove piano piano si lascia ogni speranza e ci si prepara ad accogliere una forte dose di disperazione e la susseguente overdose di cinismo. L'ultima volta ci aveva parlato dell'amore, questa volta mette in scena il lieto fine, un concetto quasi paradossale nel cinema del maestro austriaco.



Un "lieto fine" che il regista riserva ai milionari d'Europa, protagonisti di questo suo nuovo film mai memorabile nonostante le premesse. Perché Happy End sembra un "Haneke minore" che esplora temi già conosciuti all'interno della filmografia del regista e del cinema in generale, e che racconta di personaggi non particolarmente interessanti nonostante il loro animo disgustoso.