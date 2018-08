NOTIZIE

The Ballad of Buster Scruggs, la recensione del nuovo western dei fratelli Coen

31.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Hanno voglia di giocare da qualche anno a questa parte i Fratelli Coen . Nel 2016 è uscito Ave, Cesare! , di certo un titolo minore della loro filmografia, ma nel quale hanno concentrato tutto il loro amore per la vecchia Hollywood. L'omaggio prosegue con The Ballad of Buster Scruggs , e anche l'attitudine a divertirsi strizzando l'occhio al cinema che li ha cresciuti.

Il film, prodotto per Netflix, è un'antologia di sei storie che contaminano il western, il genere americano più puro, con la commedia e il dramma romantico. Per dipingere un colorato e originale affresco della frontiera americana. Si parte con un episodio musical, quello che dà il titolo al film: Tim Blake Nelson interpreta un fuorilegge canterino abile tanto con la voce quanto con il grilletto. Troviamo poi James Franco intento a rapinare una banca, Tom Waits in cerca di una vena d'oro, una storia d'amore nata in una carovana, uno spettacolo itinerante nel rigido inverno del West (con Liam Neeson) e infine una diligenza popolata di estranei in vena di chiacchiere durante un misterioso viaggio.

The Ballad of Buster Scruggs è, esattamente come Ave, Cesare!, il parto di due registi determinati a divertirsi. Niente di più. Come tale va preso: non siamo dalle parti de Il grinta, Non è un paese per vecchi o Fratello, dove sei?, eppure il gusto dei Coen non passa in secondo piano. Brilla maggiormente quando i registi mettono in scena i numeri musicali del primo episodio, con un Tim Blake Nelson divertentissimo. Si adagia sul carisma di Tom Waits, gode nel citare i panciotti metallici di Clint Eastwood nell'episodio con James Franco. Vive di scenari tanto quanto di volti e primissimi piani, di set quanto di paesaggi naturali. Sa essere raffinato quanto enigmatico nella scrittura. E intrattiene.

È anche vero che è di una tale leggerezza da scomparire quasi del tutto dopo la visione. Ma l'amore per la mitologia del West e il modo in cui i Coen si muovono tra le sue pieghe nascoste per cercare personaggi e situazioni a tratti drammatiche, a tratti ridicole, ma quasi mai centrali nel genere vero e proprio, lo rende comunque un'opera curiosa per chi quel genere lo conosce e lo ama.

The Ballad of Buster Scruggs arriverà su Netflix il 16 novembre.