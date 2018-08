I fratelli Coen a Venezia: “Il nostro amore per il western iniziò con Sergio Leone”

NOTIZIE

I registi presentano il film Netflix The Ballad of Buster Scruggs in concorso

31.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Sempre di poche parole i fratelli Coen. Li incontriamo a Venezia in occasione della presentazione in concorso di The Ballad of Buster Scruggs , un'antologia di sei racconti western che variano dalla commedia al dramma romantico, passando per omaggi a ogni possibile declinazione del western, dal classico allo Spaghetti.

Invito ad una sparatoria con Yul Brynner”, racconta L'amore per il genere traspare da ogni inquadratura. “Ricordo che una volta, a Minneapolis, avrò avuto 11 anni ed Ethan 8 o 9, io ed Ethan eravamo a casa da scuola per via di una festa ebraica e fummo beccati mentre tentavamo di entrare in un cinema a vederecon Yul Brynner”, racconta Joel Coen . “Ci trascinarono subito nell'ufficio del manager”, interviene Ethan Coen . “Ci chiese perché non eravamo a scuola e non ci credette che eravamo a casa per una festa ebraica!”.

Secondo Ethan il cinema western sta tornando in forze: “Credo che ultimamente ne vengano prodotti molti. Questo lo abbiamo girato a Santa Fe e la città era piena di produzioni in quel momento, quasi tutte western. Sia cinematografiche che televisive”. A parte questo episodio, Ethan ricorda: “Vedevamo moltissimi western in televisione. I primi che vedemmo al cinema furono quelli di Sergio Leone , a fine anni '60. Li adoravamo”.“Credo che ultimamente ne vengano prodotti molti. Questo lo abbiamo girato a Santa Fe e la città era piena di produzioni in quel momento, quasi tutte western. Sia cinematografiche che televisive”.

I registi sfatano anche la voce secondo cui questo film sarebbe nato come una miniserie Netflix. “Il film che avete visto è esattamente quello che volevamo fare, non ne esiste una versione alternativa”, spiega Joel. “Credo che sia stato riportato per errore come serie per via delle sei storie, e perché c'era Netflix a produrre. Ma non è mai stato concepito come serie”, conclude Ethan.

The Ballad of Buster Scruggs arriverà su Netflix il 16 novembre.



Cliccate qui per entrare nel nostro speciale sulla Mostra di Venezia 2018.