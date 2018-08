Shark - Il primo squalo, La Recensione del Jurassic Thriller dell'estate

L'attesa di questo 'ritorno alle origini' è stata lunga, almeno dall'apparizione dei primi teaser poster di The Meg, e non delude certo le aspettative del pubblico l'incipit di Shark - Il primo squalo di Jon Turteltaub , portandoci sott'acqua sin dai titoli di testa per assistere al più classico dei conflitti morali del Deus Ex Machina di giornata, l'eroico - e vero ex subacqueo professionista - Jason Statham . È lui ovviamente il protagonista umano della vicenda, che se non fosse per l'immenso predatore del titolo non varrebbe certo il prezzo del biglietto.Ma la(o "paura dello squalo") è da sempre di casa sul grande schermo, da prima del cult di Spielberg del 1975 che tanto ha danneggiato l'immagine del Grande Bianco e dei suoi parenti… Su questo ha puntato la novantina di produzioni precedenti, come anche questa, forte del presentarsi come adattamento cinematografico del romanzo horror fantascientificopubblicato nel 1997 da Steve Alten. Che però non ha partecipato alla sceneggiatura, affidata al terzetto composto da(The Manchurian Candidate, Lara Croft: Tomb Raider - La culla della vita) e dai(Battleship e i due RED)… con risultati discutibili.Le, dopo una serie di crepe a livello di caratterizzazione dei personaggi (bidimensionali e da action 'Direct to Video') e di costruzione del contesto (particolarmente superficiale e affidata a). Il magnate Jack Morris di Rainn Wilson è di quelli cui non vale nemmeno la pena dare uno schiaffo e il suo super team di esperti sembra più in viaggio premio che impegnato nel centro di ricerche marine più ricco e sofisticato della storia, anche per l'altissimo tasso di vis comica e l'altrettanto scarso livello di sicurezza, soprattutto in situazioni di emergenza.Insomma, va bene la- tanto cara al regista di Il mistero dei Templari e Instinct - Istinto primordiale - ma così si esagera. Esasperazioni e assurdità son quelle deidai fan del genere (senza arrivare a scomodare la saga di Sharknado o le varie ibridizzazioni targate Asylum), ma è una fortuna che verso metà del film appaia finalmente il nostro amatoa interrompere l'intreccio di 'Uomini che salvano le donne' e rudi sentimentalismi per regalarci qualche momento di vera Shark Life, non privo di facili moralismi e di un certo giustificabile animalismo. Nel surreale finale,- risparmiandoci ogni tentativo di epica …e speranza di sequel.