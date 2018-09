Ride - La recensione dell'action estremo dei creatori di Mine

Nessuno parla esplicitamente di esperimento nel team creativo di questo Ride , però la sensazione è quella. Indubbiamente anche per la presenza del duo di Mine (Fabio Guaglione e Fabio Resinaro) , che già aveva dimostrato di divertirsi a, per cui riuscendo a realizzare dei low budget con una dignità da release cinematografica., vista la sceneggiatura affidata a- promettente regista di corti, scelta decisamente adeguata per un film come questo - che si proponeva in partenza di mescolare generi e situazioni.Forse non del tutto originali, visto che loro stessi si rifanno a una tradizione di- fortunatamente non esasperato, come visto in altre produzioni anche internazionali, dove però era evidente la carenza creativa alla base - e di, soprattutto recente, che altrove occupava l'intero soggetto della storia (come nell'ultimo Point Break, più o meno). Due riferimenti sui quali il film. Nel senso che al sicuro merito di non esser caduti in una ripetitività tematica tipica dei film costruiti in questa maniera, fa da contraltare - purtroppo e soprattutto nel finale - la deviazione verso un tono thriller che, se in parte funziona, dall'altraPeraltro mostrando debolezze, sopratutto nella caratterizzazione di uno dei personaggi, il Kyle interpretato da, ulteriore elemento di internazionalità di un film italiano ma girato completamente in inglese pensando a un mercato più ampio di quelli cui si rivolgono spesso i nostri indipendenti (e per il quale invece la prova di Lorenzo Richelmy appare perfettamente esportabile). In questo senso, l'effetto più divertente scaturisce dalla telefonata al 112, in grado di rispondere in perfetto inglese e addirittura di rintracciare la telefonata del chiamante, senza doverla smistare a questo o quello. Ma si sa che il cinema è finzione, per cui nessun problema!Il problema, semmai sta in una sorta di rotolare finale verso una linea d'arrivo che diventa - quella sì - troppo stereotipata e che rimanda a casi analoghi, travari e società segrete…. Resta per fortuna il merito di(malgrado un incipit piuttosto di basso profilo e la mancanza di un twist che impedisca di scivolare verso certe consuetudini).Oltre a un uso comunque, e modificate in maniera intelligente, In definitiva