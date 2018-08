(Video) Tutti i record di Ride, uno dei film italiani più attesi dell'anno

è uno dei titoli italiani più attesi dell'anno. Avventura, thriller e horror inglobati in un film videogame incentrato sugli sport estremi e girato come un esperimento con camere GoPro. Se Tom Cruise sullo schermo batte il Guinness dei primati con le sue acrobazie, il film di Jacopo Rondinelli - scritto dadi Mine - può vantare altri tipi di Guinness. Ne parliamo con il regista e con il protagonista Lorenzo Richelmy.

Questa la trama ufficiale di Ride:

Max (Lorenzo Richelmy) e Kyle (Ludovic Hughes) sono due riders acrobatici. Quando ricevono l’invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000$, accettano senza esitazione per poi scoprire - ormai troppo tardi - di doversi spingere oltre i limiti delle loro possibilità fisiche e psicologiche. Quella che affronteranno sarà una corsa estrema per la sopravvivenza.



Ride arriverà nei cinema dal 6 settembre distribuito da Lucky Red.