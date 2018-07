Ocean's 8, la banda di Sandra Bullock non fa rimpiangere i ladri di Clooney [Recensione]

Guardando i tre film di Soderbergh noteremo che vanno avanti rinunciando sempre di più allo sviluppo dei personaggi ( Ocean's Thirteen è il più debole della saga), qui lo spessore dei personaggi ricorda quel terzo film: Cate Blanchett ne soffre di più, relegata in scena come clone di Brad Pitt. Un peccato perché il suo personaggio aveva tante potenzialità.. E' un film di attrici, le più interessanti sono quelle che rimangono nelle retrovie: Sarah Paulson che ha rinunciato alla vita di colpi per fare la mamma, Helena Bonham Carter stilista nevrotica sull'orlo del fallimento, e soprattutto Anne Hathaway che non ha paura di prendersi in giro nei panni di un personaggio tutt'altro che simpatico.Se la Las Vegas dei film vecchi invitava in scena veri gangster, la Grande Mela di questo reboot offre l'occasione di flirtare e prendere in giro l'eleganza upper class e la psicosi dello showbusiness. Si sorride tanto durante la visione e si processa la nostalgia per la saga precedente, superandola e assaporando una sete di cross-over che potrebbe essere soddisfatta nei film futuri.