La recensione di Searching, il film della settimana è un thriller sperimentale, coraggioso e pieno di idee

Barra degli strumenti, cestino, icone, pannello di controllo: sono parole che richiamano il desktop di un computer. Invece siamo al cinema, in quelli che si chiamano. Il monitor di un pc si fonde con il grande schermo, in un film sperimentale, coraggioso, pieno di idee.ci proietta in una “realtà virtuale”.Tutto è documentato, tutto è rintracciabile.La tecnologia si è impadronita delle nostre esistenze. I primi successi dei figli sono salvati nella galleria delle “immagini”, l’elenco delle medicine è in “documenti”, il programma della settimana è scritto su una tabella Excel.Inun padre abita con la propria figlia, ma non la conosce. I loro rapporti si sviluppano attraverso chat, chiamate su Face Time. Difficile cenare insieme, impossibile condividere qualche attimo di tenerezza. Fino a quando arriva l’incubo: la scomparsa, forse una fuga o un rapimento. La struttura è quella di Gone Girl – L’amore bugiardo , ma costruita attraverso video e testi. Il progredire delle indagini lo scopriamo attraverso i servizi dei telegiornali, i tentativi di aiutare la polizia da parte di un genitore disperato finiscono su Youtube.Sembra una dimensione parallela, i cui effetti si ripercuotono sul quotidiano, come in Nightmare , dovemassacrava le sue vittime nei sogni. Qualche programmatore direbbe che abbiamo “embeddato” (caricato su un sito web) le nostre giornate. Così la settima arte si adegua, reagisce, e cambia nello stile, nel linguaggio.Forse tra i pilastri di questac’è stato Open Windows , per poi arrivare all'horror Unfriended (cronaca di un massacro via social, attraverso Facebook). Oggilancia una provocazione, cambia le regole. I colpi di scena passano da un click, da un puntino su Google Maps o una nuova pagina web. Le emozioni hanno lasciato il passo ai pixel, all’alta risoluzione di un laptop o di un fisso.Gli affari di famiglia si risolvono su internet, i lutti (come quello della madre che muore di cancro) si metabolizzano facendo una diretta online. Manon vuole puntare il dito contro nessuno, utilizza i nuovi mezzi per narrare una vicenda al cardiopalma.Il ritmo frenetico è quello della nostra società, che non si può più fermare, e trasmette la sua adrenalina anche nel buio di una sala cinematografica.