La recensione di Disobedience, Rachel Weisz e Rachel McAdams si ribellano alla religione, all’eterosessualità e alla monogamia 

In questi tempi in cui ogni pensiero alternativo diventa facilmente un pensiero radicale, estremizzato e polarizzato, rileggere, il primo romanzo di Naomi Alderman ripubblicato in una nuova edizione dopo il successo die guardare la traduzione cinematografica che ne fa Sebastián Lelio , significa convincersi del fatto che ogni ribellione sociale e culturale, persino religiosa, non può che essere un equilibrio tra tradizione e innovazione, tra rifiuto del superfluo e mantenimento delle proprie radici. Come l’ossessione della protagonista del libro nel volersi riappropriare a tutti i costi dei candelabri materni simbolo del posto da cui viene nonostante tutto. Della storia di una giovane donna ebrea ortodossa, Rachel Weisz ) figlia di un ‘rav’ - un rabbino particolarmente illuminato e importante - emigrata a New York per scappare all’atmosfera opprimente della comunità osservante di Hendel e della sua passione omosessuale con Esti ( Rachel McAdams ) a sua volta sposata con il rabbino Dovid (l’attore italo-americano Alessandro Nivola), il regista cileno accentua il discorso erotico e sessuale e allo stesso tempo mantiene vivo l’umorismo del personaggio di Ronit.È una scelta benedetta perché la verve del personaggio letterario, un’autoesiliata che con l’alibi della lontananza fisica può prendere in giro le differenze tra ebrei americani e ebrei inglesi, ben si incontra con la stramberia di unanon ricordiamo di aver recentemente visto così tanto provocatoria e poco addomesticata. La potenza e l’ingombranza della sua chioma selvaggia sono usate nel film come intuizione pura e come arma di libertà sbattuta in faccia a una comunità di donne che indossano la parrucca come regola di ogni relazione interpersonale.