Disobedience

Rachel Weisz interpreta Ronit, di ritorno a New York dopo la morte di suo padre, un uomo con cui aveva rotto i ponti: il rabbino di una comunità di ebrei ortodossi nel quartiere di North London in cui è cresciuta. Una volta tornata a casa, Ronit scatenerà uno scandalo quando mostrerà interesse per la sua amica di infanzia, Esti (Rachel McAdams) sposata a sua volta col rabbino Dovid (Alessandro Nivola).