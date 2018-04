La recensione di A Beautiful Day, un grandissimo Joaquin Phoenix strizza l'occhio a Taxi Driver

NOTIZIE

30.04.2018 - Autore: Gian Luca Pisacane



Léon si fonde con Taxi Driver, con alcuni ammicchi anche a Drive di Nicolas Winding Refn. Joe si accompagna con una bambina che deve iniziare una nuova esistenza, mentre la società cerca di schiacciarli. Un uomo può suicidarsi nell’indifferenza generale. I protagonisti sono reietti, hanno perso tutto, in particolare loro stessi. Si parla pochissimo in A Beautiful Day, regna il silenzio. Bastano le immagini, la narrazione ellittica che regala alla storia una dimensione surreale. La luce del giorno fa da contrasto all’ombra che si annida nel cuore di Joe, nei suoi occhi si leggono i tormenti dell’anima.

un’America che si è dimenticata anche dei suoi soldati. I reduci lasciano la mente sul campo di battaglia, e non tornano a essere quelli di prima. Si rifugiano nella follia quotidiana, come questo Joe diventato vittima e aguzzino. Lo Stato è il nemico, ma Lynne Ramsay supera le istituzioni terrene per rapportarsi con l’inconscio. La sequenza del funerale è forse quella più toccante, con una discesa agli inferi del corpo e un nuovo battesimo per lo spirito. In fondo c’è ancora speranza.





La macchina da presa si muove lentamente e spesso non riprende le mattanze. Preferisce scrutare il dolore, denunciare. I reduci lasciano la mente sul campo di battaglia, e non tornano a essere quelli di prima. Si rifugiano nella follia quotidiana, come questo Joe diventato vittima e aguzzino. Lo Stato è il nemico, ma Lynne Ramsay supera le istituzioni terrene per rapportarsi con l’inconscio. La sequenza del funerale è forse quella più toccante, con una discesa agli inferi del corpo e un nuovo battesimo per lo spirito. In fondo c’è ancora speranza.