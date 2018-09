Hill House, la recensione della nuova serie horror targata Netflix

Con Hill House, liberamente tratta dal romanzo “L'incubo di Hill House” di, Flanagan si inserisce perfettamente in questo percorso e lo declina in termini horror, tentando di fare qualcosa che non era mai stato fatto prima:. Perché non c'è alcun dubbio sul fatto che Hill House sia prima di tutto cinema: Flanagan, regista di tutti gli episodi, ne sa qualcosa del filone e ne usa tutte le armi, dal montaggio interno che porta all'apparizione delle presenze maligne, al sonoro curatissimo che va dai rumori inquietanti ai boom sonori per far saltare sulla sedia (senza abusarne). Le scenografie della villa in cui i protagonisti subiscono gli attacchi dei fantasmi sono curatissime, anche in questo caso di livello cinematografico. Il risultato è che a tratti ci si spaventa, anche se l'impatto generale delle scene di paura è minato in parte proprio dalla serialità. Una volta che abbiamo incontrato gli spettri che infestano Hill House e abbiamo imparato a conoscerli, ci fanno meno paura.